نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم افريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب الجزائر لمواجهة قوية أمام بوركينا فاسو، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس الامم الافريقية.

طاقم حكام مباراة الجزائر وبوركينا فاسو

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلنت طاقم حكام المباراة والذي يأتي بقيادة الجنوب افريقي توم ابوانجيل.

ويعاون الجنوب أفريقي كلا من سورو فاتسواني مساعد أول ودوس ريس مونتي نيغرو أبيلميرو مساعد ثان، بينما يتواجد الاثيوبي باملاك تيسيما حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا من وبيير اتوشو، وكارين فومو أتيزامبونج حكم فيديو مساعد.

ويسعى المنتخب الجزائري من اجل تحقيق الفوز الأول بعد التعادل مع انجولا المجموعة الخامسة والتي تضم كلا من انجولا، الجزائر، موريتانيا، بوركينا فاسو.

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في أمم إفريقيا

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد ستاد اليانس بواكي المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمسابقة كأس الأمم الأفريقية

تنقل المسابقة حصريا على مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3