تشكيل آرسنال المتوقع أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الإسباني ميكل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، على تشكيل فريقه الذي سيواجه كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

موعد مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس

يلتقى الجانرز مع ضيفه كريستال بالاس، ظهر، غدًا، السبت، على ملعب "الإمارات" معقل المدفعجية، في الجولة الـ21 من منافسات البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام كريستال بالاس

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: كيويور - ويليام ساليبا - جابرييل - وايت

خط الوسط: ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - كاي هافيرتز.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي – نيكيتاه - بوكايو ساكا.

ويحتل آرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.