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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق إنتر ميلان فوزًا كبيرًا أمام نظيره لاتسيو بنتيجة 3-0 في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب "الأول بارك" في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وكان نابولي قد حقق الفوز مساء أمس الخميس أمام نظيره فيورنتينا بثلاثية نظيفة ليضرب موعدًا ناريًا مع إنتر ميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2023-2024.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد نابولي في نهائي كأس السوبر الإيطالي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان مع نظيره نابولي يوم الإثنين المقبل 22-1-2024 على ملعب "الأول بارك" في نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة إنتر ميلان ونابولي يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد نابولي في نهائي كأس السوبر الإيطالي

تذاع مباراة إنتر ميلان ضد نابولي مساء الإثنين المقبل، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس السوبر الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تذاع أيضًا على قنوات SSC السعودية.