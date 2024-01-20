نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح بطولة السباحة بالزعانف الشتوية في بورسعيد بمشاركة 40 نادي وتسجيل أرقام قياسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ برئاسة إسلام حمص البطولة الشتوية للسباحة بالزعانف وذلك خلال الفترة من 27 يناير وحتى 1 فبراير، داخل المدينة الرياضية ببورسعيد.

هذا وسوف تشهد البطولة إقامة 3 فعاليات هي:

مهرجان البراعم

يقام يوم 27 يناير ويشهد مشاركة 210 لاعب ولاعبة بمشاركة 14 نادي هي:

" أجيال، التوكيلات، بني عبيد، دكرنس، الفنار، الخيارية، المريخ، المصري، العمال، غزل بورسعيد، بورسعيد، الإستاد، الزهور، بورفؤاد ".

بطولة المراحل

تقام خلال الفترة من 27 يناير وحتى 1 فبراير، وستشهد مشاركة 1700 لاعب ولاعبة يمثلون 40 نادي وهو رقم قياسي جديد تسجله المنطقة، والأندية المشاركة هي:

" أجيال، الشرق، التوكيلات الملاحية، بني عبيد، دكرنس، المنطقة الإقتصادية، القناة، كهرباء الإسماعيلية، الهضبة، الخيارية، المريخ، المصري، العمال، التمساح، جزيرة الورد، غزل بورسعيد، هواة الصيد، كفر الشيخ، جامعة المنصورة، المنصورة، ميت غمر، مركز شباب ميت غمر، الصيد، بورسعيد، سمنود، شطا، شربين، صيد المنصورة، صيد القاهرة، سبورتنج، إستاد المنصورة، مركز شباب الإستاد، بورفؤاد، التجديف، الزهور".

بطولة الأساتذة

تقام في نسختها الرابعة وتشهد مشاركة 30 لاعب ولاعبة يمثلون 6 أندية.

ومن المنتظر أن يقام على هامش البطولة الحفل السنوي للمنطقة وذلك يوم 30 يناير ويتم فيه تكريم اللاعبين الذين أجادوا خلال المشاركة في بطولة الجمهورية ومع المنتخب الوطني من أبناء المنطقة، ويتم ذلك في حضور سامح الشاذلي رئيس الإتحادين المصري والعربي وعضو الإتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، والذي يحرص دائما على مشاركة اللاعبين في بطولات المنطقة ويوالي بورسعيد إهتمام كبير حيث شهد العام الماضي تواجد عدد كبير من لاعبي بورسعيد ضمن صفوف المنتخب الوطني.