نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة تونس ومالي في كأس أمم افريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر المنتخب التونسي مواجهة مرتقبة أمام نظيره المنتخب المالي وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس الامم الافريقية.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلنت طاقم حكام المباراة والذي يأتي بقيادة الغاني دانيال لاريا.

ويعاونه كلا من الانجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس مساعد أول، ولوبيز إيفانيلدو أوليفيرا مساعد ثان، بينما يتواجد البورندي باسيفيك ندابيها وينيمانا حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا من والرواندية سليمة موكانسانجا، والجزائري لحلو بن براهم حكما مساعدا.

موعد مباراة تونس ومالي في أمم إفريقيا

وتنطلق صافرة المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر، الحادي عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمسابقة كأس الأمم الأفريقية

تنقل المسابقة حصريا على مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3