غينيا تحقق فوزًا ثمينًا أمام جامبيا بهدف نظيف في أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب غينيا فوزًا ثمينًا أمام نظيره منتخب جامبيا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكانت مباراة غينيا أمام جامبيا انطلقت مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وسيطر المنتخب الغيني على معظم أوقات المباراة أمام نظيره منتخب جامبيا كما شكل خطورة كبيرة على مرماه.

ولم يتمكن منتخب جامبيا من تشكيل أي خطورة قد تذكر على مرمى منتخب غينيا طوال المباراة حيث قام بـ 6 محاولات لم يكن أي منها تجاه المرمى.

وسجل اللاعب أجويبو كامارا هدف منتخب غينيا الوحيد في المباراة عند الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة احتل منتخب غينيا المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعته في أمم إفريقيا برصيد 4 نقاط خلف منتخب السنغال برصيد 6 نقاط.