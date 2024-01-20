نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة السنغال في أمم إفريقيا بعد فوز غينيا أمام جامبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب مجموعة منتخب السنغال في كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد إنتهاء مباريات اليوم الجمعة.

وحقق منتخب السنغال الفوز أمام نظيره منتخب الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الجمعة في الجولة الثانية.

كما فاز منتخب غينيا أمام نظيره منتخب جامبيا بهدف نظيف في اللقاء الذي انتهى منذ قليل في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وإليكم جدول ترتيب مجموعة السنغال في أمم إفريقيا بعد إنتهاء مباريات اليوم:-

السنغال 6 نقاط

غينيا 4 نقاط

الكاميرون نقطة واحدة

جامبيا دون نقاط

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