نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. أيمن حسن مهاجم منتخب العراق يشكر جماهير العراق والعرب على المساندة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر أيمن حسين نجم هجوم المنتخب العراقي عن سعادته بفوز منتخب بلاده على اليابان بعد غياب لمدة 42 عام منذ أخر فوز عراقي على حساب الساموراي الياباني.

ونجح أيمن حسين في إحراز هدفي فوز منتخب بلاده العراق على اليابان ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بكأس آسيا.

وأكد أيمن حسين أنه رغم صعوبة المباراة إلا أن اللاعبين العراقيين قدموا مباراة قوية أمام المنتخب الياباني وأن هدف لاعبي المنتخب العراقي هو الوصول للمباراة النهائية.

كما أكد أن المنتخب العراقي رغم تصدره للمجموعة بفوزين على اليابان وإندونيسيا إلا أنه لن يستهين بمنتخب فيتنام منافسه في أخر مباريات دور المجموعات والذي خسر مباراتيه الأولتين.

وفي نهاية حديثه وجه النجم العراقي أيمن حسين الشكر للجماهير العراقية التي حضرت اللقاء والجماهير العربية التي ساندت المنتخب العراقي.