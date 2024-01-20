نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يقطع شوطًا كبيرًا للتعاقد مع مدرب منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، على أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، فتح خط للتعاقد مع كارلوس كيروش، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم.



وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "الزمالك يحاول خلال الساعات الجارية من أجل التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر السابق، لقيادة الفريق الأول الكروي الأول ورحيل معتمد جمال".

وأضاف: "الزمالك بعدما قام بحل أزمة القيد يرى ضرورة تواجد مدرب أجنبي، ولذلك يسعى من أجل التعاقد مع كارلوس كيروش خلال الفترة الحالية".

وأتم إبراهيم سعيد أنه بالطبع رأينا كارلوس كيروش مع منتخب مصر، خاصةً وأن أحمد سليمان يرى أنه هو الأنسب ويوجد توافق إلى حد كبير من أجل التعاقد معه.

ويستعد الزمالك من أجل المشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبو ظبي بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.