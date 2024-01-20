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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" موعد مواجهة منتخب البحرين ضد نظيره منتخب ماليزيا، مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2024.

موعد مباراة منتخب البحرين ضد ماليزيا في كأس آسيا 2024

وتنطلق مواجهة المنتخب البحريني لكرة القدم، ضد نظيره منتخب ماليزيا، مساء اليوم السبت، الموافق 20 من شهر يناير الجاري، على ملعب ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2024.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويقع منتخب البحرين لكرة القدم، في المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2024، والتي تضم منتخبات "كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن والبحرين".