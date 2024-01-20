القنوات الناقلة لمواجهة منتخب البحرين ضد ماليزيا في كأس آسيا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" القنوات الناقلة لمواجهة منتخب البحرين ضد نظيره منتخب ماليزيا، مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2024.

موعد مباراة منتخب البحرين ضد ماليزيا في كأس آسيا 2024

وتبدأ مواجهة المنتخب البحريني لكرة القدم، ضد نظيره منتخب ماليزيا، مساء اليوم السبت، الموافق 20 من شهر يناير الجاري، على ملعب ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2024.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويقع منتخب البحرين لكرة القدم، في المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2024، والتي تضم منتخبات "كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن والبحرين".

القنوات الناقلة لمباراة البحرين ضد ماليزيا في كأس آسيا 2024

وتذاع مباراة البحرين ضد ماليزيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا beIN ASIAN CUP 2HD، كما يمكنكم مشاهدتها أيضًا على قنوات SSC السعودية.