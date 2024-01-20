القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب الجزائر نظيره منتخب بوركينا فاسو، مساء اليوم السبت الموافق 20 من شهر يناير الجاري؛ وذلك في إطار منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم.

موعد مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا

وتنطلق مباراة منتخب الجزائر، مع نظيره المنتخب البوركيني مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على إستاد " السلام" بكوت ديفوار.

ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة من بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم، مع كلا من منتخبات بوركينا فاسو، أنجولا وموريتانيا.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو في كأس الأمم الإفريقية

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا، كما سيتم بث مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو عبر قناة" bein sports MAX 1".