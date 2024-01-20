نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أرسنال أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق آرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا لمواجهة نظيره فريق كريستال بالاس عصر اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة عصر اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وسوف تقام مباراة آرسنال أمام كريستال بالاس اليوم السبت على ملعب الإمارات معقل الجانرز في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمتلك آرسنال 40 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحتل فريق كريستال بالاس المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.

وتذاع مباراة آرسنال أمام نظيره فريق كريستال بالاس عصر اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.