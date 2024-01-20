نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أرسنال المتوقع أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب الإمارات مواجهة فريق آرسنال أمام نظيره فريق كريستال بالاس عصر اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة 21 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل آرسنال هذه المباراة وفي رصيده 40 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يدخل كريستال بالاس هذه المباراة وفي رصيده 21 نقطة في المركز الرابع عشر.

ومن المتوقع أن تكون التشكيلة المتوقعة للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال لخوض هذه المباراة مكونة من الأسماء التالية:-

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: توماس بارتي – بن وايت – ويليام ساليبا – تومياسو.

خط الوسط: مارتن أوديجارد – ديكلان رايس –بويوكا ساكا.

خط الهجوم: كاي هافيرتز – إيدي نيكيتاه -مارتينلي.