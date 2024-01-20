نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة أرسنال أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يريد محبي كرة القدم العالمية معرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة آرسنال أمام نظيره فريق كريستال بالاس عصر اليوم السبت في الجولة الحادية والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويطلق الحكم صافرة انطلاق المباراة عصر اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الإمارات.
ويحتل آرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد كريستال بالاس في المركز 14 برصيد 21 نقطة.
وإليكم تردد القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة آرسنال أمام نظيره فريق كريستال بالاس عصر اليوم السبت:-
قناة ARD Das Erste HD الألمانية
التردد: 11493 أفقي
معدل الترميز: 22000
القمر: Astra 19.2°e
قناة ZDF الألمانية
التردد:11954 أفقي
التردد 11836 أفقي
معدل الترميز: 27500
القمر: Astra 19.2°e
قناة Idman
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
قناة IRIB Tv3
التردد: 11900 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Badr 26°E
قناة Armenia Region
التردد: 11109 عمودي
معدل الترميز: 3407
القمر: Eutelsat 36°E
قناة 3 Sport
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
قناة Iran 3
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 902
قناة Comedy TV
التردد: 11174 عمودي
معدل الترميز: 28800
القمر: AzerSpace 46°E
قناة Italia 1
التردد: 11371 أفقي
معدل الترميز: 29900
القمر: Hot Bird
قناة Rah-e-Farda
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansa