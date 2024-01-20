نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة أرسنال أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبي كرة القدم العالمية معرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة آرسنال أمام نظيره فريق كريستال بالاس عصر اليوم السبت في الجولة الحادية والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويطلق الحكم صافرة انطلاق المباراة عصر اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الإمارات.

ويحتل آرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد كريستال بالاس في المركز 14 برصيد 21 نقطة.

وإليكم تردد القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة آرسنال أمام نظيره فريق كريستال بالاس عصر اليوم السبت:-

قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493 أفقي

معدل الترميز: 22000

القمر: Astra 19.2°e

قناة ZDF الألمانية

التردد:11954 أفقي

التردد 11836 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Tv3

التردد: 11900 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E

قناة Armenia Region

التردد: 11109 عمودي

معدل الترميز: 3407

القمر: Eutelsat 36°E

قناة 3 Sport

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

قناة Iran 3

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 902

قناة Comedy TV

التردد: 11174 عمودي

معدل الترميز: 28800

القمر: AzerSpace 46°E

قناة Italia 1

التردد: 11371 أفقي

معدل الترميز: 29900

القمر: Hot Bird

قناة Rah-e-Farda

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansa