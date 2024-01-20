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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد لاعبي منتخب الأردن لكرة القدم، لمواجهة نظيره منتخب كوريا الجنوبية، مساء اليوم السبت، على ملعب الثمامة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة المنتخب الأردني ضد نظيره كوريا الجنوبية في كأس آسيا.

موعد مباراة الأردن أمام كوريا الجنوبية في كأس آسيا 2024

يستعد لاعبي منتخب الأردن لكرة القدم، لمواجهة نظيره منتخب كوريا الجنوبية، مساء اليوم السبت، الموافق 20 من شهر يناير الجاري على ملعب الثمامة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

مجموعة منتخب الأردن في كأس آسيا 2024

ويقع منتخب النشامى على رأس المجموعة الخامسة، في بطولة كأس آسيا 2024، رفقه منتخبات "ماليزيا، كوريا الجنوبية، البحرين".

القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا 2024

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس آسيا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتحديدا عبر قنوات beIN AFC.