نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 20-1-2024 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب عشاق مشاهدة مواجهات الكالتشيو في معرفة مواعيد مباريات اليوم السبت 20-1-2024 ببطولة الدوري الإيطالي، وتعد أبرز مواجهات اليوم مبارتا روما ضد هيلاس فيرونا وميلان ضد أودينيزي.

ويستضيف فريق روما نظيره هيلاس فيرونا اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

بينما يحل إي سي ميلان ضيفًا ثقيلًا على نظيره أودينيزي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإيطالي اليوم السبت

تمتلك إدارة شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم السبت 20-1-2024، عبر قنواتها.