نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباراة اليوم السبت 20-1-2024 في كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحظى بطولة كأس آسيا بمتابعة كبيرة في الوطن العربي، وذلك لما قدمته العديد من المنتخبات العربية، على رأسهم العراق الذي تمكن من التأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز أمام اليابان بهدفين مقابل هدف، بالإضافة إلى قطر.

وتقام مباراتين فقط اليوم السبت 20-1-2024 في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا، حيث يلتقي المنتخب الأردني مع كوريا الجنوبية، ويواجه البحرين نظيره ماليزيا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، تبدأ أحداث مباراة البحرين ضد ماليزيا.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم السبت في كأس آسيا

تذاع مباريات اليوم السبت 20-1-2024، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تذاع أيضًا على قنوات الكأس وSSC السعودية وأبوظبي الرياضية.