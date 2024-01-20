نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 20-1-2024 في كأس الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام ثلاث مباريات مساء اليوم السبت 20-1-2024، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا، وتعد أبرز مواجهات اليوم مبارتا الجزائر ضد بوركينا فاسو وتونس ضد مالي.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية مواعيد مباريات اليوم السبت 20 يناير 2024 في ثاني جولات مرحلة المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

مواعيد مباريات اليوم السبت في كأس أمم إفريقيا

الجزائر ضد بوركينا فاسو – في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

موريتانيا ضد أنجولا – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تونس ضد مالي – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم السبت في كأس أمم إفريقيا

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم السبت، عبر قنواتها.