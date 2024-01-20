نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 20-1-2024 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة الليجا، معرفة مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق العشرين من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري الإسباني، حيث ستقام أربع مواجهات، ضمن منافسات الأسبوع الواحد والعشرين.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم السبت 20-1-2024، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني

رايو فاليكانو ضد لاس بالماس – في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

فياريال ضد ريال مايوركا – في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو – في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

سيلتا فيجو ضد ريال سوسيداد – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم السبت 20-1-2024، عبر قنواتها.