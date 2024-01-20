نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجزائر أمام بوركينا فاسو في كأس الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم السبت الموافق 20 من شهر يناير الجاري، مباراة منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، مع نظيره منتخب بوركينا فاسو، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا في موسمه الحالي.

موعد مباراة الجزائر مع بوركينا فاسو في كأس الأمم الإفريقية

وستنطلق صافرة مباراة الجزائر، مع نظيره منتخب بوركينا فاسو اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات، وذلك على إستاد " السلام" بكوت ديفوار.

حيث يقع منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا في الموسم الحالي، مع كلا من منتخبات بوركينا فاسو، أنجولا وموريتانيا.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر مع بوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس بطولة كأس أمم إفريقيا في الموسم الحالي 2023-2024، كما سيتم بث مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو تحديدا عبر قناة" bein sports MAX 1".