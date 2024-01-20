نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الجزائر المتوقع أمام أمام بوركينا فاسو في كأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم السبت الموافق 20 من شهر يناير الجاري، مباراة منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، مع نظيره منتخب بوركينا فاسو، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا في موسمه الحالي.

موعد مباراة الجزائر مع بوركينا فاسو في كأس الأمم الإفريقية

وستنطلق صافرة مباراة الجزائر، مع نظيره منتخب بوركينا فاسو اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات، وذلك على إستاد " السلام" بكوت ديفوار.

حيث يقع منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا في الموسم الحالي، مع كلا من منتخبات بوركينا فاسو، أنجولا وموريتانيا.

تشكيل الجزائر المتوقع لمواجهة بوركينا فاسو

حراسة المرمي: أنتوني ماندريا.

خط الدفاع: رامي بن سبعيني - ريان آيت نوري - عيسى ماندي - يوسف عطال.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر - نبيل بن طالب - سفيان فيغولي

وفي الهجوم: آدم وناس - بغداد بونجاح - رياض محرز

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو في كأس الأمم الإفريقية

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا، كما سيتم بث مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو عبر قناة" bein sports MAX 1"،.