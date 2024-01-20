نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك أمام الوحدة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق الوحدة الإماراتي، في اللقاء المقرر له مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد ستاد آل نهيان، في أولى مباريات القلعة البيضاء بدورة الوحدة الودية.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة الفارس الأبيض أمام الوحدة، والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الزمالك أمام الوحدة الإماراتي

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره الوحدة الإماراتي، مساء اليوم السبت، الموافق 20 من شهر يناير الجاري، على ملعب ستاد ستاد آل نهيان، في أولى مباريات الأبيض بدورة الوحدة الودية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8:45 بتوقيت الإمارات، الساعة 6:45 بتوقيت القاهرة.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الوحدة الإماراتي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا"، نبيل عماد "دونجا"، يوسف إبراهيم "أوباما".

خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ناصر منسي، مصطفى شلبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الوحدة الإماراتي

وتذاع أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد نظيره الوحدة، في بطولة الوحدة الإماراتي الودية، عبر شاشة قناة أبو ظبي الرياضية.

تردد أبو ظبي الرياضية 1

أسم القناة: Abu Dhabi Sports HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

يذكر أنه في حال تخطى أبناء ميت عقبة نظيره فريق الوحدة، سيواجه الفريق الفائز من مواجهة الاتفاق السعودي وأم صلال القطري يوم 24 من الشهر الجاري.