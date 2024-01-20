موعد مباراة كولن أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الألمانية لمتابعة مباراة كولن وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني في الموسم الحالي.



تعادل كولن مع هايدنهايم بهدف لكل منهما في الجولة السابعة عشر من البوندزليجا بينما فاز بوروسيا دورتموند هلى دارمشتات بثلاثية نظيفة في نفس الجولة.



يحتل كولن المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة في جدول الدوري الألماني في الموسم الحالي بينما يحتل بوروسيا دورتموند المركز الخامس برصيد 30 نقطة.



موقف كولن وبوروسيا دورتموند في الدوري الإيطالي



احتل كولن المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 42 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 12 مباراة وخسر 12 مباراة.



في حين احتل بوروسيا دورتموند المركز عشرالثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 71 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 22 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر 7 مباريات.



موعد مباراة كولن وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني



من المقرر أن تقام مباراة كولن وبوروسيا دورتموند يوم السبت 20 يناير 2024 على ملعب راين اينرجي ستوديون معقل كولن وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مصر والساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات لي ان سبورتس القطرية beIN Sports HD 5 بنقل أحداث المباراة.