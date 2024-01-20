نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل روما المتوقع أمام هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإيطالية لمتابعة مباراة روما وهيلاس فيرونا وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.



موعد مباراة هيلاس فيرونا وروما في الدوري الإيطالي



من المقرر أن تقام مباراة هيلاس فيرونا وروما يوم السبت 20 يناير 2024 على ملعب الأولمبيكو معقل روما وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية AD SPORTS PREMIUM 1 بنقل أحداث المباراة.



خسر روما من ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة العشرين من الكالتشيو بينما فاز هيلاس فيرونا على إمبولي بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.



يحتل روما المركز التاسع برصيد 29 نقطة بينما يحتل هيلاس فيرونا المركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة.



موقف روما وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي



احتل روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 63 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 11 مباراة.



في حين احتل هيلاس فيرونا المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 31 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 10 مباراة وخسر 21 مباراة.



من المتوقع أن يخوض روما المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمي: ميلي سفيلار

الدفاع راسموس كريستنسن- مانشيني- دييجو يورينتي

خط الوسط: ويكي تشيليك- بريان كريستانتي- لياندرو باريديس- إدواردو بوف- سبينازولا

خط الهجوم: روميلو لوكاكو- ستيفان الشعراوي