نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة هيلاس فيرونا وروما في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



من المقرر أن تقام مباراة هيلاس فيرونا وروما يوم السبت 20 يناير 2024 على ملعب الأولمبيكو معقل روما وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

موعد مباراة هيلاس فيرونا وروما



وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية AD SPORTS PREMIUM 1 بنقل أحداث المباراة.