الرياضة

موعد مباراة هيلاس فيرونا وروما في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة -  


من المقرر أن تقام مباراة هيلاس فيرونا وروما يوم السبت 20 يناير 2024 على ملعب الأولمبيكو معقل روما وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

موعد مباراة هيلاس فيرونا وروما 


وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية AD SPORTS PREMIUM 1 بنقل أحداث المباراة.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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