نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضياء السيد: الناس بتحمل محمد صلاح أي نفس أو خطوة حتى لو مش مسؤول عنها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر السابق أن الناس تحمل محمد صلاح أي نفس أو خطوة حتى لو مش مسئول عنها.

وصرح ضياء السيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج " رقم 10" على قناة " الأولي":"محمد صلاح أصبح يعرف كيف يتعامل جيدا مع الهجوم المبالغ فيه."

واكمل:"محمد صلاح هو أيقونة الرياضة المصرية وليس كرة القدم فقط."

وتابع:" تعمد صلاح الخروج في مباراة غانا؟ الدخول في نوايا محمد صلاح أمر واضح للجميع وأصبح متكرر خلال الفترة الأخيرة، وهو لا يتأثر بكل هذا الهجوم."

وأضاف:" مباراة موزمبيق؟ شعرت أننا لعبنا معهم ثلاثة أشواط وليس شوطين."

واختتم:" في الشوط الثاني من مباراة غانا اللاعبون تحرروا من الخوف والحذر الذي فرضه أسلوب فيتوريا."

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