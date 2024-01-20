نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة موريتانيا وأنجولا في كأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم السبت الموافق 20 من شهر يناير الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين منتخب أنجولا، مع نظيره المنتخب الموريتاني، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم.

موعد مباراة موريتانيا ضد أنجولا في كأس أمم إفريقيا

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب اليانس بواكي في كوت ديفوار، مباراة منتخب أنجولا، مع نظيره المنتخب الموريتاني، مساء اليوم السبت في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويتواجد المنتخب الأنجولي في المجموعة الرابعة من بطولة كأس أمم إفريقيا في موسمه الحالي، مع كلا من منتخبات بوركينا فاسو، أنجولا وموريتانيا.

القنوات الناقلة لمباراة أنجولا ضد موريتانيا في كأس أمم إفريقيا

وتعد شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الو0طحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم داخل الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة أنجولا ضد موريتانيا عبر قناة

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