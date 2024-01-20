نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تونس المتوقع أمام مالي في كأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه منتخب تونس، نظيره منتخب مالي، اليوم السبت 20 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر المجموعة الخامسة في كأس أمم إفريقيا.

المجموعة الخامسة

وكان منتخب تونس قد خسر في الجولة الأولى أمام نظيره ناميبيا، بهدف دون رد، بينما حقق منتخب تونس الانتصار أمام جنوب إفريقيا بهدفين دون رد.

ويتصدر منتخب مالي المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن نظيره الناميبي.

تشكيل تونس المتوقع

حراسة المرمى: البشير بن سعيد.

خط الدفاع: وجدي كشريدة – علي العابدي – ياسين مرياح – منتصر الطالبي.

خط الوسط: عيسى العيدوني – أنيس بن سليمان – إلياس السخيري.

خط الهجوم: يوسف المساكني – حمزة رفيعة – إلياس عاشوري.

ويتطلع المنتخب التونسي إلى تحقيق نتيجة إيجابية ضد المنتخب المالي العنيد، وذلك لمصالحة جماهيره الغاضبة من الخسارة أمام ناميبيا، وكذلك للحفاظ على آماله كاملة في التأهل إلى الدور ثمن النهائي.