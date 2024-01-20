نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة موريتانيا وأنجولا في كأس الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه منتخب موريتانيا، منافسه منتخب أنجولا، اليوم السبت 20 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم إفريقيا.

المجموعة الرابعة

وكان منتخب موريتانيا قد خسر مباراته في الجولة الأولى أمام منتخب بوركينا فاسو، بهدف دون رد، بينما تعادل منتخب أنجولا أمام منتخب الجزائر بهدف لكل منتخب.

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا كالتالي..

1- بوركينا فاسو - 3 نقاط.

2- الجزائر - نقطة واحدة.

3- أنجولا - نقطة واحدة.

4- موريتانيا - دون نقاط.

موريتانيا ضد أنجولا

تُقام تلك المباراة بين منتخبي موريتانيا وأنجولا في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين منتخبي موريتانيا وأنجولا عبر قناة بي إن سبورتس afcon، وهى الناقل الحصري لمباريات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.