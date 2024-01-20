نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تونس ومالي في كأس الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب تونس مع نظير مالي، اليوم السبت 20 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر المجموعة الخامسة في كأس أمم إفريقيا.

تونس ضد مالي

تُقام المباراة بين منتخبي تونس ومالي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين منتخبي تونس ومالي عبر قناة بي إن سبورتس afcon، وهى الناقل الحصري لمباريات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وكان منتخب تونس قد خسر في الجولة الأولى أمام نظيره ناميبيا، بهدف دون رد، بينما حقق منتخب تونس الانتصار أمام جنوب إفريقيا بهدفين دون رد.

يذكر أن منتخبي كاب فيردي والسنغال هما الوحيدان اللذان حسام تأهلهما بشكل رسمي لدور الثمن نهائي في البطولة حتى الآن.