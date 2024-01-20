الوحدة ضد الزمالك – الساعة 6:30 مساء

أورليان ضد باريس سان جيرمان – الساعة 9:45 مساء

روديز ضد موناكو- الساعة 6:30 مساء

بينديك سبور ضد بشتكاش – الساعة 6 مساء

لايبزيج ضد ليفركوزن- الساعة 7:30 مساء

دار مشتات 98 ضد فرانكفورت- الساعة 4:30 مساء

هايدنهايم ضد فولفسبورج - الساعة 4:30 مساء

بوخوم ضد شتوتجارت – الساعة 4:30 مساء

كولن ضد بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 مساء

أودينيزي ضد ميلان- الساعة 9:45 مساء

روما ضد هيلاس فيرونا- الساعة 7 مساء

سيلتا فيجو ضد ريال بيتيس – الساعة 10 مساء

فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء

فياريال ضد ريال ماريوكا – الساعة 5:15 مساء

برينتفورد ضد نوتينجهام فورست– الساعة 7:30 مساء -beIN Sports HD 1

البحرين ضد ماليزيا- الساعة 4:30 مساء- SSC1 HD

تونس ضد مالي – الساعة 10 مساء -beIN Sports HD 1 Max

موريتانيا ضد أنجولا- الساعة 7 مساء -beIN Sports HD 1 Max

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم السبت مباريات قوية مختلف المسابقات، أبرزها مواجهات بطولة كأس إفريقيا 2023.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة في المقال التالي

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام