الرياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم السبت مباريات قوية مختلف المسابقات، أبرزها مواجهات بطولة كأس إفريقيا 2023.

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2023

الجزائر ضد بوركينا فاسو- الساعة 4 عصرا -beIN Sports HD 1 Max

موريتانيا ضد أنجولا- الساعة 7 مساء -beIN Sports HD 1 Max

تونس ضد مالي – الساعة 10 مساء -beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات كأس آسيا

الأردن ضد كوريا الجنوبية- الساعة 1:30 ظهرا- SSC1 HD

البحرين ضد ماليزيا- الساعة 4:30 مساء- SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

أرسنال ضد كريستال بالاس – الساعة 2:30 عصرا - beIN Sports HD 1

برينتفورد ضد نوتينجهام فورست– الساعة 7:30 مساء -beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

رايو فاليكانو ضد لاس بالماس – الساعة 3 عصرا

فياريال ضد ريال ماريوكا – الساعة 5:15 مساء

فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء

سيلتا فيجو ضد ريال بيتيس – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

روما ضد هيلاس فيرونا- الساعة 7 مساء

أودينيزي ضد ميلان- الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

كولن ضد بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 مساء

بوخوم ضد شتوتجارت – الساعة 4:30 مساء

هايدنهايم ضد فولفسبورج - الساعة 4:30 مساء

دار مشتات 98 ضد فرانكفورت- الساعة 4:30 مساء

لايبزيج ضد ليفركوزن- الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

بينديك سبور ضد بشتكاش – الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات كأس فرنسا

نانت ضد ستاد لافال – الساعة 3:30 عصرا

روديز ضد موناكو- الساعة 6:30 مساء

أورليان ضد باريس سان جيرمان – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات بطولة الوحدة الإماراتية

الاتفاق ضد أم صلال – الساعة 4:15 عصرا

الوحدة ضد الزمالك – الساعة 6:30 مساء
 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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