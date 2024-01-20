نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم السبت مباريات قوية مختلف المسابقات، أبرزها مواجهات بطولة كأس إفريقيا 2023.
مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2023
الجزائر ضد بوركينا فاسو- الساعة 4 عصرا -beIN Sports HD 1 Max
موريتانيا ضد أنجولا- الساعة 7 مساء -beIN Sports HD 1 Max
تونس ضد مالي – الساعة 10 مساء -beIN Sports HD 1 Max
مواعيد مباريات كأس آسيا
الأردن ضد كوريا الجنوبية- الساعة 1:30 ظهرا- SSC1 HD
البحرين ضد ماليزيا- الساعة 4:30 مساء- SSC1 HD
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
أرسنال ضد كريستال بالاس – الساعة 2:30 عصرا - beIN Sports HD 1
برينتفورد ضد نوتينجهام فورست– الساعة 7:30 مساء -beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
رايو فاليكانو ضد لاس بالماس – الساعة 3 عصرا
فياريال ضد ريال ماريوكا – الساعة 5:15 مساء
فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء
سيلتا فيجو ضد ريال بيتيس – الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
روما ضد هيلاس فيرونا- الساعة 7 مساء
أودينيزي ضد ميلان- الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
كولن ضد بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 مساء
بوخوم ضد شتوتجارت – الساعة 4:30 مساء
هايدنهايم ضد فولفسبورج - الساعة 4:30 مساء
دار مشتات 98 ضد فرانكفورت- الساعة 4:30 مساء
لايبزيج ضد ليفركوزن- الساعة 7:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
بينديك سبور ضد بشتكاش – الساعة 6 مساء
مواعيد مباريات كأس فرنسا
نانت ضد ستاد لافال – الساعة 3:30 عصرا
روديز ضد موناكو- الساعة 6:30 مساء
أورليان ضد باريس سان جيرمان – الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات بطولة الوحدة الإماراتية
الاتفاق ضد أم صلال – الساعة 4:15 عصرا
الوحدة ضد الزمالك – الساعة 6:30 مساء