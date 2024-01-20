نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباحك أمم إفريقيا.. مصير صلاح مع الفراعنة والشناوي يبصم على إحصائية مرعبة وأول إقالة في الكان سببها المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن اتحاد الكرة المصري، خضوع نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، لإشاعة رنين التي أثبتت طبيعة إصابته التي تعرض لها اللاعب أمام منتخب غانا وغادر بسببها شوط المباراة الأول.

وجاءت نتيجة الفحص الطبي يؤكد أن صلاح يعاني من شد ثقيل فب العضلة الخلفية، وتأكد غيابه عن المباراة القادمة أمام الرأس الأخضر في ختام دور المجموعات، ومواجهة دور 16 حال التأهل.

- إيقاف مدرب تنزانيا بسبب المغرب

وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم(كاف)، إيقاف عمر عمروش مدرب منتخب تنزانيا بعد تصريحاته الأخيرة عقب خسارة فريقه أمام المغرب بثلاثية نظيفة، حيث أكد عمروش أن مسؤولو الكاف دائما يلبون طلبات الاتحاد المغربي وذلك ما حدث عندنا أرادوا اللعب مساءا وعند طلبنا بتغيير موعد مباراتنا لم ينتبه أحد.

حيث قرر كاف إيقاف عادل عمروش لمدة 8 مباريات، إلى جانب عقوبة مالية قدرها 10.000 دولار، ليتم إقالة المدرب من جانب الاتحاد التنزاني.

- الشناوي يحقق إحصائية ضعيفة في كأس الأمم الإفريقية

ويواجه محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، شبح جديد بعد خوض مباراتين للفراعنة بكأس الأمم الإفريقية، حيث استقبل الحارس الدولي 4 أهداف من 5 تسديدات خلال مواجهتين موزمبيق وغانا.

