التشكيل المتوقع لمنتخب الأردن في مواجهة كوريا الجنوبية بكأس أمم آسيا

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب الأردن لمواجهة نظيره منتخب كوريا الجنوبية في الواحدة والنصف اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بالنسخة الحالية من بطولة كأس آسيا 2023 المقامة حاليا فى قطر.

ويلعب المنتخب الأردني في المجموعة الخامسة التي تضم معه منتخب ماليزيا ومنتخب البحرين، بالإضافة إلى منتخب كوريا الجنوبية.



يحتل منتخب الأردن صدارة المجموعة الخامسة بثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على الوصيف كوريا الجنوبية الذي يمتلك نفس عدد النقاط.

التشكيل المتوقع لمنتخب الاردن في مواجهة كوريا الجنوبية

وجاء تشكيل منتخب الأردن ضد كوريا الجنوبية كالتالي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب، يزن العرب، إحسان حداد، سالم العجالين.

خط الوسط: نزار الرشدان، نور الروابدة، موسى التعمري، محمود مرضي، علي علوان.

خط الهجوم: يزن النعيمات.

جدول ترتيب المجموعة الخامسة لكأس أمم آسيا

الأردن برصيد 3 نقاط

كوريا الجنوبية برصيد 3 نقاط

البحرين برصيد 0 نقاط

ماليزيا برصيد 0 نقاط