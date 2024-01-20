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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد التنزاني لكرة القدم، إيقاف عمرو عمروش المدير الفني للمنتخب الأول، بعد أن قرر الاتحاد الأفريقي إيقافه 8 مباريات.

ونشر الاتحاد التنزاني لكرة القدم في بيان على فيسبوك أن عقوبة "كاف" أصدرت من قبل لجنة الانضباط عقب شكوى تقدم بها الاتحاد المغربي ضد المدرب أمس.

أمم إفريقيا.. موروكو مدربا لتنزانيا بعد إيقاف عمروش

ووفقًا للبيان اشتكى الاتحاد المغربي، المدير الفني بسبب تصريحاته بأن المغرب يؤثر على "كاف" في ترتيب المباريات.

وأكد البيان: "أن اللجنة التنفيذية للاتحاد التنزاني لكرة القدم قررت إيقاف المدرب عمرو عمروش".

وأضاف البيان: "نتيجة لهذا سيتولى حامد موروكو تدريب الفريق بالإنابة ويساعده جمعة مجوندا".