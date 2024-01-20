الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ليكيب: إنريكي يحذر لاعبيه قبل مواجهة أورليانز.. بيلد: نجم بايرن ميونخ يقرر الرحيل للدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 20-01-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

ليكيب

لويس انريكي يحذر لاعبيه قبل مواجهة أورليانز، حذر الإسباني لويس إنريكي مدرب ​باريس سان جيرمان​ لاعبيه قبل مواجهة ​أورليانز​ الّذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة في دور الـ 32 ل​كأس فرنسا.

بيلد

نجم بايرن ميونخ يقرر الرحيل للدوري الإنجليزي ويأتى هنا الحديث عن الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني، والمنضم إلى صفوفه صيف 2019، دي ليخت لن يرغب في البقاء، حال أنه سيكون المدافع رقم 3 أو 4 في خيارات توماس توخيل المدير الفنى خلال الفترة المقبلة وأفادت تقارير برغبة مانشستر يونايتد وآرسنال في التعاقد مع لاعب يوفنتوس السابق

ديلي ميل

أرسنال يواجه كريستال بالاس لاستعادة الانتصارات فى الدوري الإنجليزي

يلتقى فريق أرسنال الإنجليزي، مع نظيره كريستال بالاس، في المواجهة المقرر إقامتها في الثانية والنصف من ظهر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، على ستاد "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

