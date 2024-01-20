نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. قرار جديد من كولر تجاه لاعبي الأهلي ومدرب مصر يدافع عن صلاح والزمالك يقترب من التعاقد مع مدرب الفراعنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 20-01-2024 في السطور التالية:

الزمالك يقطع شوطًا كبيرًا للتعاقد مع مدرب منتخب مصر

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، على أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، فتح خط للتعاقد مع كارلوس كيروش، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم.



وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "الزمالك يحاول خلال الساعات الجارية من أجل التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر السابق، لقيادة الفريق الأول الكروي الأول ورحيل معتمد جمال".

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قرار جديد من كولر خلال معسكر الإمارات

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، استغلال معسكر الفريق في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال فترة توقف الدوري الممتاز، لتجربة أكبر عدد ممكن من النجوم الجدد بقطاع الناشئين، في إطار سعي إدارة النادي الأهلي بشكل عام، والجهاز الفني بشكل خاص، لاتباع سياسة الإحلال والتجديد، والنزول بمعدل الأعمار، دون حدوث خلل في قوام الفريق، في ظل المنافسات المتتالية التي يخوضها الأهلي، سواء على الصعيد المحلي، أو الصعيدين القاري والدولي.

وأعرب كولر عن سعادته بالترتيبات التي قامت بها مجموعة سيكسياردز بقيادة عمرو مرزوق، وهشام مرزوق، بالتنسيق مع الراعي الرئيس للمعسكر، والمهندس عبد الرحمن جاويش، من أجل تنظيم معسكر النادي الأهلي في عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من ٢٠ وحتى ٢٨ يناير الجاري، يتخللهما مباراتين وديتين، تم الاتفاق بشكل كبير على إحداهما أمام نادي الأخدود، بينما لا زالت المفاوضات جارية حول الودية الثانية.

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ضياء السيد: الناس بتحمل محمد صلاح أي نفس أو خطوة حتى لو مش مسؤول عنها

قال ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر السابق أن الناس تحمل محمد صلاح أي نفس أو خطوة حتى لو مش مسئول عنها.

وصرح ضياء السيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج " رقم 10" على قناة " الأولي":"محمد صلاح أصبح يعرف كيف يتعامل جيدا مع الهجوم المبالغ فيه."

واكمل: "محمد صلاح هو أيقونة الرياضة المصرية وليس كرة القدم فقط.