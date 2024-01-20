نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل منتخب مصر تدريباته مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامه استعدادًا لمواجهة الرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية.

يسعى روي فيتوريا تحقيق الفوز على منتخب الرأس الأخضر من أجل التأهل إلى دور 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب غانا بهدفين لكل فريق ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراه منتخب مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب الرأس الأخضر ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية

تنقل مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات كأس الأمم الإفريقية على قنوات bein sport afcon المالكة لحقوق مباريات كأس الأمم الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

