نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مواجهة مصر الأولمبي ضد العراق الودية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قم بمعرفة موعد المباراة والقناة الناقلة لمشاهدة منتخب مصر الأولمبي يواجه نظيره العراق في إطار دورة دبي الودية. يستعد المنتخب المصري للمشاركة في هذه البطولة كجزء من استعداداته للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

موعد مواجهة مصر الأولمبي ضد العراق

يشارك منتخب مصر في هذه البطولة الودية التي تُقام في مدينة دبي بالإمارات، إلى جانب منتخبات السعودية وقطر والإمارات والعراق. بعد التعادل في المباراة الأولى مع قطر، يستعد المنتخب لمواجهة منافسة قوية أمام العراق اليوم.

تبدأ المباراة بين المنتخب الأولمبي المصري والعراق في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 6:30 مساءً بتوقيت السعودية. يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة "on time sport 1".

تجدر الإشارة إلى أن انطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 مُقرر في أغسطس من العام المقبل، وقد حقق منتخب مصر تأهلًا إلى هذه البطولة بعد تحقيقه المركز الثاني في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا التي أُقيمت في المغرب.