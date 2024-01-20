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أحمد جودة - القاهرة - كشف تامر عبد الحميد نجم فريق الزمالك السابق مفاجأة عن خليفة معتمد جمال المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض بعد التوصل لاتفاق معه خلال الساعات الماضية.

وكتب تامر عبد الحميد نجم فريق الزمالك السابق عبر حسابه على فيسبوك:"من يقود المفاوضات مع المدير الفني الجديد للزمالك الكابتن حسين لبيب وعمرو الادهم".

تامر عبدالحميد يكشف مفاجأة عن مدرب الزمالك الأجنبي

وأضاف: "وتم الأتفاق بشكل كبير علي معظم بنود التعاقد ولكن لم يتم التوقيع رسميا ولم يتقاضي اي مبالغ ماليه( حتي الآن ).

ويخوض مساء اليوم السبت فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال مباراته الافتتاحية ضمن منافسات بطولة كأس دبي أمام نظيره فريق الوحدة الاماراتي.

