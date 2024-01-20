نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. التشكيل الرسمي لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية بكأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب الأردن لمواجهة نظيره منتخب كوريا الجنوبية في الواحدة والنصف اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بالنسخة الحالية من بطولة كأس آسيا 2023 المقامة حاليا فى قطر.

ويلعب المنتخب الأردني في المجموعة الخامسة التي تضم معه منتخب ماليزيا ومنتخب البحرين، بالإضافة إلى منتخب كوريا الجنوبية.



يحتل منتخب الأردن صدارة المجموعة الخامسة بثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على الوصيف كوريا الجنوبية الذي يمتلك نفس عدد النقاط.

تشكيل منتخب الاردن في مواجهة كوريا الجنوبية

وجاء تشكيل منتخب الأردن ضد كوريا الجنوبية كالتالي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب، يزن العرب، إحسان حداد، سالم العجالين.

خط الوسط: نزار الرشدان، راجي العياد، موسى التعمري، محمود مرضي، علي علوان.

خط الهجوم: يزن النعيمات.

تشكيل منتخب كوريا الجنوبية

في حراسة المرمى: كيم.

في خط الدفاع: بارك، سيول، كيم، جونغ.

في خط الوسط: جيونج، لي هونج، جيونج وو يونج

في خط الهجوم: سونج مين، أوه.

جدول ترتيب المجموعة الخامسة لكأس أمم آسيا

الأردن برصيد 3 نقاط

كوريا الجنوبية برصيد 3 نقاط

البحرين برصيد 0 نقاط

ماليزيا برصيد 0 نقاط

القنوات الناقلة لكأس آسيا 2024

تنقل مباراة منتخب الاردن وكوريا الجنوبية عبر القنوات الناقلة لكأس آسيا 2024 من خلال شبكة قنوات beIN Sports التي تمتلك الحقوق الحصرية لبطولة كأس الأمم الآسيوي، وتنقل المباريات من خلال قنوات beIN ASIAN CUP، بالإضافة لقناة Alkass EXTRA One HD وقناة Abu Dhabi Sports Asia 1، وقنوات SSC HD.