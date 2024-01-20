إشتباكات واعتداءات بالضرب في دوريات كرة القدم النسائية المصرية

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية أحداث مؤسفة وغريبة على ملاعب كرة القدم، بعدما وقعت اشتباكات داخل ملاعب كرة القدم النسائية في مباراتين من نفس الجولة.

إشتباكات واعتداءات بالضرب في دوريات كرة القدم النسائية

وذلك بعد أن شهدت مباراة فريق المجد السكندري أمام فريق طلائع الجيش لكرة القدم النسائية اشتباكات واعتداءات بالضرب بين لاعبات الفريقين بعد انتهاء المباراة مباشرة وسط حالة من الكر والفر بين اللاعبات داخل ملعب المباراة، وكانت قد انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

كما شهدت مباراة المصري أمام دلفي السكندري اشتباكات أيضا بين الفريقين بعد نهاية المباراة مباشرة، وانتهت المباراة بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

و الغريب في الأمر أن مباريات دوريات كرة القدم النسائية بمختلف درجاتها تقام دون تعيين مراقبين على المباريات من قبل اتحاد كرة القدم المصري الذي لا يعطي لها الاهتمام الكافي من حيث تنظيم المسابقات أو الاشراف عليها.

وكان قد شهدت الجولة الماضية في دوري القسم الثالث لكرة القدم النسائية أزمة كبيرة في مباراة القنطرة البيضاء أمام محلة حسن، لقيام مدير فني القنطرة البيضاء بالإعتداء بالضرب على لاعبة فريق محلة حسن بين شوطي المباراة، مما أدى لإصابة اللاعبة بإصابات بالغة في الرقبة واليد، ولم يحرك الاتحاد المصري لكرة القدم ساكنا ولم يتخذ قرار تجاه المدرب.

وتستمر معاناه كرة القدم النسائية في ظل غياب الرقابة والتنظيم والاهتمام من قبل المسئولين عن كرة القدم النسائية في مصر