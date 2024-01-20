ليس أوسيمين.. الشباب السعودي يحسم التعاقد مع صفقة مدوية جديدة من نابولي

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أحمد جودة - القاهرة -



نجحت إدارة نادي الشباب السعودي، في حسم التعاقد مع صفقة مدوية جديدة من داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية هذا الموسم.

الشباب السعودي ينجح في ضم مهاجم نابولي

وبحسب ما أشارت صحيفة الرياضية السعودية، فإن إدارة نادي الشباب السعودي، توصل إلى اتفاق نهائي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي ماتيو بوليتانو، من أجل التعاقد معه بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كما أشارت الصحيفة السعودية، أن مسئولي نادي الشباب السعودي، عقدوا جلسة مع رئيس نادي نابولي؛ أثناء تواجده مع الفريق الأول لكرة القدم، في السعودية.

حيث يشارك فريق نابولي، ببطولة كأس السوبر الإيطالي في موسمه الحالي، والتي تقام في دولة السعودية، وقدم نادي الشباب السعودي عرضا مميزا للاعب، وفي انتظار الرد.

موعد انتهاء عقد بوليتانو مع نابولي

والجدير بالذكر أن عقد ماتيو بوليتانو نجم فريق نابولي، من المنتظر أن ينتهي بشكل رسمي مع فريقه في صيف عام 2025 المقبل.

