عاجل.. تفاصيل الحرب ضد الزمالك داخل الفيفا

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أحمد جودة - القاهرة - انفرد الإعلامي عبدالناصر زيدان، بمستندات وتفاصيل خاصة بشأن خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاتحاد الكرة، برفع القيد عن نادي الزمالك.

تفاصيل الحرب ضد الزمالك داخل الفيفا



وعرض الإعلامي مستندات خاصة بالكشف الوارد للزمالك من الاتحاد الدولي بشأن سداد المبالغ المستحقة للأندية في أزمة القيد.

وقال زيدان، خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إنه حزين للغاية بسبب نسب كل الإعلاميين والصحفيين السبق لهم، بالرغم من انفراده بهذا الأمر منذ أكثر من 5 شهور، بالإضافة لكونه الوحيد الذي راهن على فوز القائمة الموحدة بشكل كامل.



وأضاف، أنه في أزمة القيد أعلن بالأيام والتواريخ موعد حل وفك أزمة القيد بنادي الزمالك، وبالتحديد أحد أيام 12 يناير حتى 15 من ذات الشهر، وهو ما تم بالفعل إعلانه من جانب نادي الزمالك، بالبيان الرسمي منذ يومين على الأقل.



وتواجد في الفقرة الثالثة بخطاب الفيفا إلى اتحاد الكرة، بندًا أثار الجدل بين جماهير الزمالك، والذي يؤكد أن إيقاف القيد سيكون بشكل مؤقت لمدة 6 أيام فقط.



وأوضح، أن وصول الخطاب بهذه الصيغة أمر روتيني، ولا يدعو للقلق، خاصةً وأن مجلس إدارة الزمالك إن لم يتوصل لاتفاق مع سبورتنج لشبونة لم يكن ليعلن عن حل الأزمة بشكل رسمي.

وأشار زيدان إلى أن الفيفا ينتظر خطاب من سبورتنج لشبونة يفيد بحصول النادي البرتغالي على جزء من الغرامة أو الغرامة كاملة، لمعرفة موقف الأزمة من الحل أو عدمه، لتأكيد إجراءات رفع القيد بشكل نهائي.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أكد في خطابه أنه في حال عدم وصول رد من جانب سبورتنج لشبونة يفيد بحل الأزمة مع الزمالك خلال 6 أيام، سيتم رفع القيد بشكل نهائي عن الزمالك دون النظر إلى رد الجانب البرتغالي.