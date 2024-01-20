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أحمد جودة - القاهرة - أكد شادي الجيلاني محلل أداء منتخب مصر للشباب السابق وفريق المروج الليبي حاليا ان البرتغالي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني لم يقدم ولم يصل للتوليفة المثالية في تشكيلة الفريق خلال المنافسات في بطولة كأس الامم الافريقية مؤكدا أن البرتغالي فيتوريا يتحمل جزء كبير من المسؤلية في عدم تحقيق الفوز خلال الجولتين الماضيتين بالرغم من سهولة المواجهة امام منتخب غانا.

وأوضح ان الخواجة ينظر إلى رصيد اللاعبين كمعيار رئيسي في اختيار تشكيلة المنتخب ولايؤمن بفكرة الأنسب والأجهز لظروف ومتطلبات وأحداث المباريات.

شادي الجيلاني يكشف مشكلات روي فيتوريا مع منتخب مصر

وأشار إلى ان هذا الأمر اثر علي شكل المنتخب وتسبب في وجود ثغرات كبيرة كلفت الفريق اهتزاز شباكة ٤ مرات خلال مباراتين وهذا مؤشر خطير ينذر بالقلق على وضعية المنتخب خلال مشواره في البطولة.

وتابع أن الفريق أفتقد تثبت أسلوب ثابت وظهرت العشوائية علي أداءه ولم يشفع للفريق سوي تحلي البعض بالروح القتالية في الشوط الثاني من مواجهة غانا.

واختتم تصريحاته بقوله ان الفرصة مازالت متاحة في التأهل ويجب علي الجهاز الفني تغيير قناعته وحساباته من اجل تعديل الموقف واستعادة هيبة الفريق.