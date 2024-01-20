نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضحية صفقة القرن.. 4 أسباب تطيح بـ فينيسيوس جونيور خارج ريال مدريد من أجل مبابي (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ما زال الجدل حول صفقة النجم الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، واحتمالية انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، مستمرا، في ظل عدم انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ريال مدريد الإسباني يقاتل إلى الآن من أجل حسم صفقة القرن كيليان مبابي، وضمه من صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

كليان مبابي، الهداف التاريخي لفريق باريس سان جيرمان، انضم إلى صفوف النادي في صيف 2017 قادما من موناكو مقابل 180 مليون يورو، وينتهي عقد المهاجم في يونيو المقبل 2024.

ويواصل ريال مدريد محاولاته لضم الفتى الذهبي، عن طريق عقد "صفقة مفاجئة"، تتمثل في الإطاحة بنجمه الموهوب فينيسيوس جونيور، من أجل مبابي.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن هناك 4 أسباب قد تطيح بـ فينيسيوس جونيور خارج ريال مدريد من أجل ضم مبابي، في الصيف القادم، وهي:

تمويل الصفقة

ريال مدريد قد يضطر إلى التخلص من لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور لتمويل صفقة النجم الفرنسي.

مبابي قد ينتقل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مجانية، لكن بأجر ضخم قدره 760 ألف دولار في الأسبوع، ما يعني أن الراتب السنوي لصاحب الـ25 عاما سيصل إلى نحو 38 مليون دولار، و190 مليون دولار "قيمة العقد الكاملة مع الملكي".

وبالتالي فإن ريال مدريد قد يفكر في بيع فينيسيوس، في حال تلقى عرضا مناسبا.

عرض مغر من يونايتد

قد يبيع الريال فينيسيوس حال تلقى عرضا مناسبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي سيتلقى دعما كبيرا من مجموعة "INEOS" التابعة للملياردير البريطاني السير جيم راتكليف، بعد أن يتم التصديق على استثماره من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد الإنجليزي قادر على دفع 130 مليون جنيه إسترليني (165 مليون دولار) مقابل ضم البرازيلي البالغ من العمر 23 عاما، من الريال.

مركز مبابي

مركز مبابي قد يطيح بفينيسيوس من الريال، حيث سبق وأن صرح لاعب باريس من قبل برفضه اللعب في مركز المهاجم الصريح، وأنه يريد اللعب على الجناح الأيسر، وهو ما قد يطيح بالبرازيلي خارج مدريد.

أزمات البرازيلي

رابع الأسباب التي قد تطيح بفينيسيوس جونيور من الريال، هي أزمات اللاعب المتعددة مع المنافسين، حيث ترى إدارة ريال مدريد، بأن تصرفاته أصبحت مبالغ فيها ومثيرة للجدل.

ليبقى السؤال، هل يطيح مبابي بـ فينيسيوس جونيور حال نتقاله لريال مدريد؟.