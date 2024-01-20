بدون تقطيع الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو يلا شوت اليوم في كأس الأمم الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو يلا شوت اليوم

جولة إفريقية بين Algérie - Burkina Faso اليوم، مشاهدة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو يلا شوت بث مباشر اليوم في كأس الأمم الإفريقية، ويتواجه منتخب الجزائر ومنتخب بوركينا فاسو في مواجهة مثيرة على ملعب السلام، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

Algérie vs Burkina Faso Live Stream

ستقدم "دوت الخليج" بث مباشر مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023. ستقام المباراة في اليوم السبت، الموافق 20 يناير من هذا العام، ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الرابعة. تستضيف كوت ديفوار البطولة التي تستمر من 13 يناير حتى 11 فبراير.

تنطلق المباراة بين الجزائر وبوركينا فاسو في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي. ستقام المباراة على ستاد "السلام".

لم تكن بداية منتخب الجزائر مثالية بعد التعادل مع أنغولا بهدف لمثله، في حين نجح منتخب بوركينا فاسو في تحقيق الانتصار الصعب على منتخب موريتانيا بهدف نظيف.

يعلم جمال بلماضي ولاعبوه أن الفوز على منتخب بوركينا فاسو هو الطريق الوحيد لتأمين التأهل للدور التالي دون تعقيدات، ومع وجود ظروف صعبة مثل الطقس الحار والرطوبة العالية في المباراة التي ستقام في فترة النهار، يدركون أنهم بحاجة إلى تحقيق النجاح.

وتلقى المنتخب الجزائري خبرًا سيئًا بشأن إصابة إسماعيل بن ناصر وعدم قدرته على المشاركة في المباراة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن فريق بلماضي ما زال يمتلك تشكيلة قوية من اللاعبين القادرين على التغلب على منتخب بوركينا فاسو وضمان تأهل "محاربي الصحراء" لدور الـ16 في البطولة.

ما هو موعد وتوقيت مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2023؟

تجري مساء اليوم السبت الموافق 20 يناير الجاري، بث مباشر مباراة الجزائر وبوركينا فاسو يلا شوت مباراة بين منتخب الجزائر ومنتخب بوركينا فاسو في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، التي تقام في كوت ديفوار، يستضيف ملعب "السلام" هذه المواجهة المهمة بين الفريقين.

مشاهدة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو بث مباشر يلا شوت

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن موعد المباراة سيكون في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي، والساعة الثالثة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

بالتردد.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو اليوم في كأس الأمم الأفريقية؟

إذا كنت تريد مشاهدة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو بث مباشر يلا شوت تمكنت مجموعة قنوات بي إن سبورت من الحصول على حقوق بث كأس الأمم الأفريقية 2024، وستقوم بنقل جميع المباريات حصريًا في جميع أنحاء الوطن العربي من المحيط إلى الخليج.

وسيتم بث مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس إفريقيا 2024 على القنوات المشفرة "beIN SPORTS HD 1 MAX" و"beIN SPORTS HD 2 MAX"، التابعة لباقتي ماكس الأولى والثانية.

تردد القنوات الرسمية الناقلة لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو اليوم:

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

ما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو اليوم في كأس إفريقيا؟

أما بالنسبة للقنوات المفتوحة التي ستقوم بنقل بث مباشر مباراة الجزائر وبوركينا فاسو بث مباشر يوتيوب في كأس الأمم الإفريقية 2023، فستكون قناة الجزائرية الأرضية متاحة للجماهير داخل حدود الجزائر بشكل مجاني.

يمكن للمشاهدين الداخلين في جمهورية مصر العربية مشاهدة البث عن طريق كتابة الكود التالي: 1100001100000000. يتوفر التردد الذي سيتم عرض مباراة الجزائر وبوركينا فاسو مباشرة اليوم بالتفصيل.

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو اليوم:

تردد قناة الجزائرية الأرضية اسم القناة: Programme National HD

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

كود التشفير: 1100001100000000

مفتوحة

كيف يمكنني مشاهدة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو اليوم عبر الإنترنت؟

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق كأس أمم إفريقيا 2024 على الإنترنت أيضًا، ويمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو من خلال الاشتراك في تطبيق TOD أو عبر خدمة beIN Connect.

من هو حكم مباراة الجزائر وبوركينا فاسو اليوم؟

تم تعيين الحكم الجنوب إفريقي أبونجيل توم، البالغ من العمر 32 سنة، لإدارة مباراة المنتخب الجزائري والمنتخب البوركينابي.

أبونجيل توم حكم دولي معتمد من الفيفا منذ عام 2020، وسيتولى قيادة المباراة بمساعدة حكمي خط من لوزوطو وساوتومي وحكم رابع من برانسيب.

في بطولة كأس الأمم الأفريقية الحالية في كوت ديفوار، قاد أبونجيل توم مباراة نيجيريا وغينيا الاستوائية في الجولة الأولى من دور المجموعات، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

لم يسبق للحكم الجنوب إفريقي أن أدار مباراة للمنتخب الجزائري الأول، ولكنه سبق وأدار مباراتين للمنتخب الجزائري الوطني في بطولة شان 2023 للمحليين. وفي تلك المناسبة، فاز المنتخب الجزائري على ليبيا 1-0 في مباراة الافتتاح، وفاز أيضًا على النيجر 5-0 في نصف النهائي.

تشكيلة مباراة الجزائر وبوركنا فاسو اليوم في أمم إفريقيا

أولًا: تشكيل منتخب الجزائر

حارس المرمى أنتوني ماندريا رباعي الدفاع رامي بن سبعيني - ريان آيت نوري - عيسى ماندي - يوسف عطال ثلاثي الوسط إسماعيل بن ناصر - نبيل بن طالب - سفيان فيغولي مثلث الهجوم آدم وناس - بغداد بونجاح - رياض محرز

ثانيًا: تشكيل منتخب بوركينا فاسو

حارس المرمى هيرفي كوفي خط الدفاع ستيف يوغو - إدموند تابسوبا - إيسوفو دايو - عيسى كابوريه خط الوسط الدفاعي بلاتي توريه - آداما غيرا خط الوسط الهجومي سيدريك بادولو - ستيفان عزيز كي - برتراند تراوري قلب الهجوم محمد كوناتي

الجزائر ضد بوركينا فاسو.. تاريخ المواجهات

تجمع مباراة اليوم بين المنتخب الجزائري والمنتخب البوركيني هي المباراة رقم 13 التي تجمع بينهما في مختلف المسابقات منذ عام 1996.

تاريخ مواجهات الفريقين يشهد توازنًا كبيرًا، حيث حقق كل منهما الفوز في أربع مباريات، وانتهت أربع مباريات بالتعادل في جميع المسابقات.

أول لقاء بين المنتخبين جرى في بطولة كأس الأمم الأفريقية 1996، وانتهى بفوز المنتخب الجزائري بنتيجة 2-1.

سجل لاعبو المنتخب الجزائري 16 هدفًا في مرمى المنتخب البوركيني، بينما سجل لاعبو المنتخب البوركيني 13 هدفًا في مرمى المنتخب الجزائري.

آخر لقاء جمع بين المنتخبين كان في تصفيات كأس العالم قطر 2022 في نوفمبر 2021، وانتهى بالتعادل الإيجابي 2-2.

تواجه المنتخبان فقط في بطولة كأس الأمم الأفريقية مرتين، الأولى في عام 1996 حيث فاز المنتخب الجزائري بنتيجة 2-1، والثانية في عام 1998 حيث فاز منتخب بوركينا بنتيجة 2-1.

تشكيل منتخب الجزائر الرسمي اليوم

مشاهدة مباراة منتخب الجزائر اليوم بث مباشر يلا شوت

تشكيل منتخب بوركينا فاسو الرسمي اليوم