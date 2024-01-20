نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بعثة الأهلي تصل الإمارات لبدء المعسكر الخارجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وصلت مطار دبي منذ قليل؛ لبدء معسكر الفريق الذي يجرى بالإمارات في إطار التحضيرات للفترة المقبلة.

بعثة الأهلي تصل الإمارات لبدء المعسكر الخارجي

ويخوض الفريق خلال المعسكر مباراتين وديتين للإعداد للمرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن شركة «لارز للتطوير العمراني» إحدى شركات مجموعة الجاويش للاستثمار؛ أصبحت الراعي الرئيسي لمعسكر فريق الأهلي المقرر إقامته بدولة الإمارات خلال الفترة من اليوم وحتى 28 يناير الجاري.