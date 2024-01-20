الاردن يتقدم على كوريا الجنوبية 2/1 بالشوط الأول بكأس أسيا

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أحمد جودة - القاهرة -

انتهي الشوط الأول لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية بتقدم المنتخب الادني علي منتخب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف في المباراة الجارية ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بالنسخة الحالية من بطولة كأس أسيا المقامة في قطر.

الأردن تفاجئ كوريا الجنوبية

شهدت الدقائق الأولي من الشوط الأول في ضغط بوسط الملعب بين الفريقين حيث طالب ق4 سون يطالب بركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء والحكم يراجع الكرة مع تقنية الفيديو.

إحرز هدف كوريا الجنوبية الأول أمام منتخب البحرين، اللاعب هيونغ مين سون في الدقيقة 38 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

أضاع منتخب الاردن فرصة حقيقة في أحراز هدف التقدم ق20 من تسديدة صاروخية من موسى التعمري يبعدها حارس مرمى كوريا الجنوبية.

حاول منتخب الاردن في الدقيقة 28 مرة أخري لتخطي خط دفاعات الخصم وتسديد كرة قوية عن طريق يزن النعيمات لكنها مرت أعلى المرمى بقليل.

سجل هدف التعادل لمنتخب الاردن في الدقيقة37 بهدف عكسي من ضربة رأسية لمدافع منتخب كوريا الجنوبية.

وفي الدقيقة 51 سجل هدف التقدم يزن النعيمات لمنتخب الاردن

ويلعب المنتخب الأردني في المجموعة الخامسة التي تضم معه منتخب ماليزيا ومنتخب البحرين، بالإضافة إلى منتخب كوريا الجنوبية.



يحتل منتخب الأردن صدارة المجموعة الخامسة بثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على الوصيف كوريا الجنوبية الذي يمتلك نفس عدد النقاط.

تشكيل منتخب الاردن في مواجهة كوريا الجنوبية

وجاء تشكيل منتخب الأردن ضد كوريا الجنوبية كالتالي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب، يزن العرب، إحسان حداد، سالم العجالين.

خط الوسط: نزار الرشدان، راجي العياد، موسى التعمري، محمود مرضي، علي علوان.

خط الهجوم: يزن النعيمات.

تشكيل منتخب كوريا الجنوبية

في حراسة المرمى: كيم.

في خط الدفاع: بارك، سيول، كيم، جونغ.

في خط الوسط: جيونج، لي هونج، جيونج وو يونج

في خط الهجوم: سونج مين، أوه.

جدول ترتيب المجموعة الخامسة لكأس أمم آسيا

الأردن برصيد 3 نقاط

كوريا الجنوبية برصيد 3 نقاط

البحرين برصيد 0 نقاط

ماليزيا برصيد 0 نقاط

القنوات الناقلة لكأس آسيا 2024

تنقل مباراة منتخب الاردن وكوريا الجنوبية عبر القنوات الناقلة لكأس آسيا 2024 من خلال شبكة قنوات beIN Sports التي تمتلك الحقوق الحصرية لبطولة كأس الأمم الآسيوي، وتنقل المباريات من خلال قنوات beIN ASIAN CUP، بالإضافة لقناة Alkass EXTRA One HD وقناة Abu Dhabi Sports Asia 1، وقنوات SSC HD.