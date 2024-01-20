نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يرحب بالموافقة على شرط السولية لتجديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رحب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بالموافقة على شرط عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد عقده والاستمرار مع الفريق.

ويسعى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لتجديد عقود بعض لاعبي الفريق التي تنتهي مع نهاية الموسم الجاري، في ظل أهمية وجودهم داخل الفريق.

ومن المقرر أن ينتهي عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع مع أي نادي خلال يناير الجاري، دون العودة إلى ناديه.

وفتح مسؤولو القلعة الحمراء، باب التفاوض مع عمرو السولية من أجل تجديد عقده لمدة موسمين، إلا أنه طلب إلغاء بند نسبة المشاركة مع تقديره ماليًا ووضعه ضمن لاعبي الفئة الأولى.

وأبدى المارد الأحمر، موافقته المبدئية على شرط عمرو السولية، بشأن إلغاء بند نسبة المشاركة عند تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي وذلك تقديرا لمسيرة اللاعب والتزامه منذ انتقاله إلي صفوف الفريق.

